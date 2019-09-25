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МЧС России ликвидирует около 600 своих учреждений до конца года

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МЧС России ликвидирует около 600 своих учреждений до конца года

Москва, 25 сентября. МЧС России ликвидирует 578 учреждений ведомства из-за перехода в 2020 году на новую организационно-штатную структуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди учреждений, которые будут ликвидированы, названы некоторые пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях, а также центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического оснащения.

Подчеркивается, что в связи с переходом на новую структуру сотрудникам ликвидированных подразделений будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо с ними будут расторгнуты контакты и трудовые договоры с выплатой компенсаций.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил провести реформу в МЧС с целью устранения излишних управленческих звеньев, а также ликвидации дублирующих функций. Реорганизация в МЧС началась осенью 2018 года.

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Источник: пресс-служба МЧС России
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