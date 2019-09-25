Рябков объяснил, как разногласия между США и России влияют на ситуацию в мире

Москва, 25 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал роль отношений между РФ и США для мировой политики.

По его словам, разногласия между США и Россией заметно осложняют совместную работу в отдельных странах мира – например, в Сирии.

«На протяжении ряда лет можно наблюдать, как отсутствие понимания и, прямо скажем, разница задач России и США в Сирии не упрощают, а осложняют ситуацию», — сказал он в интервью RT.

В то же время, он отметил, что договоренности с США по избеганию конфликтов доказали свою эффективность в Сирии. По словам, этот опыт следует распространить на другие регионы, где Россия и НАТО ведут действия в непосредственной близости друг от друга. Одним из таких мест Рябков назвал Афганистан, а также Корейский полуостров.

«И это далеко не весь перечень. Так что при всей своей скромности мы признаём, что многое зависит от развития нашего диалога и отношений с Вашингтоном в широком смысле слова», — подытожил он.

Отметим, что Вооруженные силы РФ находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска. Военное же присутствие США и возглавляемой ими коалиции не имеет оправдания. Деятельность американцев в арабской республике не санкционирована ни ООН, ни правительством Сирии.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.