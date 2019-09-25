В Госдепе отказались назвать причины невыдачи виз делегации РФ в ООН

Вашингтон, 25 сентября. США серьезно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям ООН, заявила представитель Госдепартамента, комментируя невыдачу американских виз членам российской делегации РФ на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат заявила, что Госдеп оценивает каждую заявку индивидуально.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — отметила дипломат.

При этом представитель Госдепа добавила, что информация по визовым документам «носит конфиденциальный характер в соответствии с законодательством США», отказавшись «обсуждать конкретные вопросы, связанные с визами», передает ТАСС. Дипломат также не стала объяснять, почему внешнеполитическое ведомство США не смогло выдать визы членам российской делегации, которые предоставили документы 30 июля этого года, то есть 55 дней назад.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Однако ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев не получили визы и не смогут принять участие в ГА ООН.

Визы не получили 10 делегатов, передавал RT. Среди них — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИДа, включая главного переводчика и руководителя аппарата главы ведомства Сергея Бутина. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеской заявил, что США грубо нарушили взятые на себя международные обязательства. Так, США не имеют права отказывать в выдаче виз членам официальной делегации, направляющейся на Генассамблею ООН. Уорнер добавил, что это противоречит соглашению, которое есть у США, как у принимающей стороны.

Косачева призвал другие страны — участницы ООН жестко отреагировать на действия США. По его словам, данная ситуация «абсолютно ненормальная», «это международный скандал».