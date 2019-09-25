Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампу

Вашингтон, 24 сентября. Конгресс приступил к процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — заявила Пелоси, выступая со специальным обращением.

Она обвинила Трампа в том, что его действия демонстрируют «предательство должности президента», а также «национальной безопасности и целостности наших выборов». Отвечать на вопросы журналистов она не стала, пишет RT.

Причиной для начала процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена – Хантера.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани — адвокату американского президента, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп отрицает утверждения прессы. Глава Белого дома считает, что эта история была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.