Путин обсудит с Мадуро двусторонние отношения и ситуацию в Венесуэле

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, региональные проблемы, а также вмешательство других стран в выборы в Венесуэле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщается, что встреча между Путиным и Мадуро будет проходить один на один, также российско-венесуэльские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака. Отмечается, что по итогам встречи не планируется подписание каких-либо документов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал визит Мадуро в Москву знаковым и закономерным. Он подчеркнул, что визит может усилить отношения между двумя странами.

«При этом подчеркну, что очень многие, в том числе и на его континенте, не хотели бы, чтобы эти отношения выстраивались более плотно», — заявил Клинцевич.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал поездку Мадуро ожидаемой. Он подчеркнул, что лидер Венесуэлы своим визитом показывает, что Москва и Каракас продолжат международное сотрудничество.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли акции протеста против президента Мадуро. Их возглавил спикер парламента страны Хуан Гуайдо, который незаконно объявил себя «временно исполняющим обязанности президента». Его поддержали западные страны. Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США», а также объявил, что Штаты пытаются совершить госпереворот в стране, сообщает «Газета.ru».