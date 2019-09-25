Сенатор США требует начать расследование по заморозке военной помощи Украине

Вашингтон, 25 сентября. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес направил серию запросов, требуя провести срочное расследование заморозки президентом США Дональдом Трампом 400 млн долларов военной помощи Украине, сообщает пресс-служба комитета.

В заявлении комитета уточняется, что Менендес собирается выяснить, действительно ли Белый дом поставил условие выделения средств обнародование данных о бизнесе сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера на территории Украины. По мнению демократа, так администрация собиралась выиграть преимущество для Трампа перед Байденом на выборах, которые пройдут в следующем году.

По мнению Менендеса, если данный факт подтвердится, то это «является неприемлемым злоупотреблением властью и подрывает деятельность по оказанию помощи (зарубежным странам), находящуюся в компетенции Госдепартамента».

Кроме того, Менендес считает важным разъяснить, что конкретно говорил Трамп своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в июле.

Во вторник Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине. Глава Белого дома распорядился временно блокировать выделение около 400 млн долларов на военную помощь Украине.



Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп перед разговором с Зеленским остановил помощь Украине, передавал RT. Утверждалось, что Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине в обмен на возобновление помощи. На данный момент Джо Байден лидирует в президентской гонке среди демократов и может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.



Вечером во вторник Трамп заявил, что стенограмма его разговора с руководителем Украины будет рассекречена и обнародована. Такое решение он принял после волны критики в свой адрес в связи с тем, что в беседе с Зеленским Трамп якобы мог раскрыть информацию, способную «нанести ущерб США». По словам американского президента, его разговор с Зеленским полностью соответствовал всем нормам, и он не оказывал какого-либо давления на украинского президента.