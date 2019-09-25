Педерсен рассказал, когда начнет работу конституционный комитет Сирии

Нью-Йорк, 25 сентября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии начнет свою работу в ближайшее время.

«Я думаю, что могу сказать здесь, что он начнет работу очень скоро», — заявил Педерсен на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, начало работы комитета является одним из шагов в рамках политического урегулирования в Сирии. Педерсен заявил, что во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом «с очень важным чувством» пожал ему руку, достигнув соглашения.

Ранее представители Лиги арабских государства (ЛАГ) поприветствовали окончательное формирование состава конституционного комитета Сирии. Генсек организации Ахмед Абуль Гейт выразил надежду, что это соглашение будет масштабным шагом к политическому урегулированию в Сирии.

Представители Госдепа США также положительно отнеслись к соглашению по конституционному комитету в Сирии. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства назвал эту новость «обнадеживающим шагом».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глава МИД Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН по Сирии Педерсен достигли во время встречи договоренности по созданию конституционного комитета страны. Они обсудили механизмы его функционирования.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских военных. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.