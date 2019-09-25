Трамп сравнил индийского премьера с Элвисом Пресли

Нью-Йорк, 25 сентября. Выступая на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трампа упомянул прошедшее в воскресенье выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди перед десятками тысяч представителей индийской диаспоры в городе Хьюстон, штат Техас.

«Они (собравшиеся, — прим. ФАН) любят этого джентльмена (Моди — прим. ФАН). Люди сходили с ума. Он был как Элвис», — заявил Трамп.

Американский президент добавил, что в его отношениях с Моди есть «химия». Свои чувства по отношению к Моди Трамп охарактеризовал как «уважение» и «восхищение», добавив, что считает индийского премьера отличным джентльменом и прекрасным лидером.

Напомним, в начале месяца Нарендра Моди прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября. В ходе встречи российский президент Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в Москву.

Ранее Моди рассказал об «особой химии», которая присутствует в его отношениях с Владимиром Путиным. Премьер-министр Индии сообщил, что высоко ценит доверительные отношения, сложившиеся между Нью-Дели и Москвой.