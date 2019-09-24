Ковтуна выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

Москва, 24 сентября. Ведущий шоу-программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов удалил из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его же просьбе.

В эфире программы поднималась тема задержания на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева, которая, по данным СМИ, вместе с двумя украинцами и хорватом пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.

Ковтун в резкой форме выразил возмущение тем фактом, что в эфире обсуждается тема коррупции на Украине. Он обратил внимание на проведение расследования в отношении полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве. Переходя на крик, Ковтун начал перечислять изъятое у Черкалина имущество.

Ведущий прервал его, обратив внимание на то, что выделенное ему время уже истекло. Ковтун в ответ попросил удалить его.

«Да выдайте мне красную карточку. Вы не даете мне вообще говорить», — закричал он.

Куликов удовлетворил просьбу политолога, показав тому красную карточку. После чего Ковтун покинул студию.

Отметим, что Ковтун уже далеко не первый раз покидает студию со скандалом. В начале сентября, как передавали «Известия», Ковтун обрушился с оскорблениями на немецкие СМИ. В ходе ток-шоу главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину, чем вызвал острую реакцию Ковтуна. После прямых оскорблений Куликов попросил украинского эксперта покинуть студию.

Позднее в комментарии Федеральному агентству новостей украинец заявил, что не должен был произносить слова, разозлившие ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова. По словам Ковтуна, его несдержанность была вызвана тем, что все время его вспоминают, и он «на это среагировал».