Пушков уличил Трампа в нежелании тратить деньги на Украину

Москва, 24 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом Украине. По его словам, Вашингтон просто не намерен тратить деньги на Украину.

Американский президент ранее заявил, что намерен блокировать выделение финансовой помощи Украине, пока свой вклад не начнет вносить Европа, а также другие страны.

Пушков напомнил, что Украина получает от ЕС больше денег, чем от США.

«ЕС не слишком активно финансирует Украину, но все же выделил ей больше, чем США, которые за 5 лет дали Киев от силы 3 миллиарда», — написал он в твиттере.

По словам сенатора, на 2017 год Украина получила от США примерно 1,3 миллиарда долларов – в основном, на военные расходы.

«Таким образом, дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину», — заключил Пушков.

Напомним, что по данным издания The Washington Post, Трампа беспокоило то, что «на Украине очень много коррупции». Другой источник отверг утверждения о том, что лидер Штатов таким способом планировал оказать давление на Зеленского.

По имеющимся данным, распоряжение американского лидера было передано дипломатическому и военному ведомствам США в середине июля, а телефонный разговор состоялся 25 июля. По словам источников газеты, у хозяина Белого дома были сомнения относительно необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они тратятся.