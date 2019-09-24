Ученые выявили способность кошек привязываться к людям не меньше собак

Сейлем, 24 сентября. Ученые выяснили, что кошки привязаны к людям не меньше собак. Они сохраняют свою любовь к хозяевам до конца жизни, сообщает Current Biology.

Исследователи из Университета штата Орегон в США провели эксперимент с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев, а также их владельцами.

Для проверки степени привязанности животного его помещали в незнакомую среду. Через некоторое время к нему возвращался хозяин, а ученые фиксировали реакцию животного.

Выяснилось, что привязанные к человеку котята вели себя абсолютно спокойно, когда хозяин находился вместе с ними. Если он уходил, то они начинали испытывать беспокойство. В том случае, если стресс животного не проходил после воссоединения с хозяином, то его привязанность считалась непрочной.

Согласно результатам исследований, почти 65% котят испытывали сильную привязанность к своим хозяевам. Этот процент оказался выше, чем у собак, среди которых только 61% испытывают привязанность к человеку.

«Большинство кошек формируют прочную привязанность к хозяину и в незнакомой обстановке обращаются к нему в поисках безопасности», — говорится в результатах исследования.

Ранее шведские эксперты назвали множество преимуществ для жизни с кошками. Эти домашние животные являются идеальными друзьями, они способны чувствовать настроение хозяина и приходить к нему, в том случае, если человеку грустно. Также кошки могут заснуть в любом месте и любом положении, поэтому с ними не нужно делить кровать.

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