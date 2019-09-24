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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление главы МИД РФ намечено на 27 сентября. В ближайшие дни министр проведет ряд важных встреч.

Борт с российской делегацией приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в 14.15 по местному времени (21.15 по московскому). Как сообщает ТАСС, предполагается, что по прибытию министр примет участие во встрече в астанинском формате на полях Генассамблеи.

Выступление Лаврова на ГА ООН намечено на 27 сентября. 

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Источник в российской делегации сообщил журналистам, что в среду глава МИД РФ проведет первую встречу с японским коллегой Тосимицу Мотэги после его назначения на пост в начале сентября.

В МИД РФ также уточнили, что в программе Лаврова не планируется проведение встреч с представителями Украины. Как уточнил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, на данный момент эти встречи не предусмотрены.

Кроме того, источник добавил, что встреча Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии ожидается в ближайшие часы. На полях сессии российский министр позднее проведет несколько десятков встреч с лидерами и главами внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе с госсекретарем США Майклом Помпео.

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Источник: ТАСС
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