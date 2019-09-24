Трамп озвучил условие возобновления финансовой помощи Украине

Нью-Йорк, 24 сентября. Соединенные Штаты не намерены в одиночку нести основную нагрузку в вопросе финансовой помощи Украине. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, США оставляют за собой право приостановить финансовую помощь Украине, пока такую поддержку не начнет предоставлять Евросоюз.

Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп прокомментировал сообщения о своем июльском указании временно заблокировать все поставки военной помощи Украине.

«Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены. Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины. Потому что они его не делают», — подчеркнул Трамп.

По мнению Трампа, финансово помогать Украине в первую очередь должен Евросоюз, а не США. Система, когда главным донором является Вашингтон, Трампа не устраивает.

Напомним, что ранее сенатор Франц Клинцевич объяснил призыв президента США Дональда Трампа к Европе о выделении денежных средств для Украины.

По словам сенатора, Украина представляет собой «черную дыру», в которой разворовывают все вложенные деньги. Именно поэтому европейские лидеры не спешат выделять денежные средства для помощи Киеву.

Предложение Трампа связано с его стратегией экономии средств США. Клинцевич подчеркивает, что это касается не только военных расходов в рамках НАТО, но и помощи Украине.