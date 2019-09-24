Новак объяснил предложение России по урегулированию спора «Газпрома» и «Нафтогаза»

Москва, 24 сентября. Мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» по предложенному Россией «нулевому варианту» предполагает отсутствие финансовых претензий, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Нулевой вариант это и есть нулевой вариант, это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — уточнил министр.

Данное предложение было озвучено на прошлой неделе по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией, передает Интефакс.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года и феврале прошлого года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» касательно соглашений на поставку и транзит голубого топлива. Суд взыскал с российской компании в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через территорию Украины, однако с учетом обязательств украинской компании по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» соответствующий вердикт обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены решения. Помимо этого, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению соглашений с «Нафтогазом», действующих до конца текущего года.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа на Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года. Украинские власти настаивают на продлении действующего контракта по транзиту газа на 10 лет. Киев хочет, чтобы новый договор гарантировал ежегодные поставки 60 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 90 млрд кубометров.

Россия ранее заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе в прошлый четверг Москва предложили продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок. Однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт придется продлить.