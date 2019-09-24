Трамп принял решение обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Вашингтон, 24 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что стенограмма его разговора с руководителем Украины Владимиром Зеленским будет рассекречена и обнародована. Такое решение он принял после волны критики в свой адрес в связи с тем, что в беседе с Зеленским Трамп якобы мог раскрыть информацию, способную «нанести ущерб США».

Телефонный разговор Трампа и Зеленского вызвал беспокойство прослушивавшего его сотрудника американских спецслужб, который доложил своему начальству о возможно сообщенной Трампом компрометирующей информации. По словам американского президента, его разговор с Зеленским полностью соответствовал всем нормам.

Трамп в своем Twitter написал, что его беседа с Зеленским была дружелюбной, и он не оказывал какого-либо давления на украинского президента, сообщает KP.ru.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на ряд источников сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы неоднократно оказывал давление на руководителя Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году Байден-старший требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики, призывая к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.