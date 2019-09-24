СМИ узнали, сколько Бузова и Тимати заработали на ресторанном бизнесе

Москва, 24 сентября. Музыкант Тимати стал самым успешным исполнителем, зарабатывающем на общепите. Об этом сообщает проект Baza, который провел собственное исследование рынка.

В 2018 году Тимати заработал 54 миллиона рублей, благодаря своей сети Black Star Burger. Отметим, что к настоящему моменту он уже продал свой бизнес.

Также успешно идут дела у певицы Ольги Бузовой, которой принадлежит половина «Бузова рест компани». В 2018 году ее прибыль составила 1,2 миллиона рублей. Компания имеет два ресторана в Москве и один – в Санкт-Петербурге.

Доходы получает также и певец Григорий Лепс, чей бар «Рюмка водки» принес 8,3 миллиона рублей. Прибыль от общепита имеет журналист Владимир Познер (ресторан «Жеральдин», 16,3 миллиона рублей) и бывшая жена певца Сергея Шнурова Матильда (ресторан «Кококо», 2,8 миллиона рублей).

Однако некоторые знаменитости несут убытки. Например, сервис по доставке еды, который организовал певец Эмин Агалоров вместе с продюсером Иосифом Пригожиным и исполнительницей Валерией, принес убыток в 1,9 миллиона рублей за 2018 год. Также убыточным оказался Kisa bar Сергея Бондарчука, брата режиссера Фёдора Бондарчука – убытки составили 2,1 миллиона рублей.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ранее приводило мнение депутата Госдумы Сергея Вострецова, который считает, что россияне должны иметь возможность проверить свой вес до употребления продукции ресторанов быстрого питания. Он сослался на данные ВОЗ Минздрава России, который сообщил о полуторакратном росте количества страдающих ожирением граждан. По данным ведомства, в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с таким диагнозом. В 2018 году показатель преодолел отметку в два миллиона.