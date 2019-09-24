Боевики в Сирии обстреляли 23 населенных пункта провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 24 сентября. Боевики за сутки обстреляли 23 населенных пункта в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 33 обстрела. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри, Хай-эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо; Кара-Джагез, Эль-Арейм, Джанаджик, Айн-эль-Кантара, Кермель провинции Латакия; Шарджа, Эс-Салихия, Ард-эш-Шалат, Хан-Шейхун, Абу-Омар, Тель-Ас, Кафер-Айн, Тамана провинции Хама; Кара-Джурн, Хуайз, Мгайр, Телль-эт-Тут провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что компетентные органы безопасности Сирии демонтировали беспилотный самолет, обнаруженный на склонах Джебель-эш-Шейха в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Беспилотник оснащен кассетными бомбами с взрывчатым веществом С-4 для усиления мощности взрыва. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий: