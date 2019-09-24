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Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

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Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-ПетербургеМосква, 24 сентября. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести финальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/2021 в Санкт-Петербурге.

Местом проведения финального матча Лиги чемпионов в 2021 году был выбран стадион «Газпром-Арена» на Крестовском острове, который вмещает 68 тысяч зрителей. Основным конкурентом Петербурга на проведение матча был немецкий Мюнхен. Исполком УЕФА выбрал Мюнхен местом проведения финала Лиги чемпионов в 2022 году.

Стоит отметить, что в 2017 году в Санкт-Петербурге состоялось несколько матчей Кубка конфедераций, а в 2018 году город принял чемпионата мира по футболу.

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Источник: ТАСС
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