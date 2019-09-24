Экс-сотрудник ООН раскритиковал отказ США выдать визы российской делегации

Москва, 24 сентября. Российские власти назвали «тревожной и неприемлемой» ситуацию с отказом выдачи американских виз десяти дипломатам из РФ, направлявшимся на Генеральную Ассамблею ООН. В Кремле уже заявили о необходимости жесткого ответа. По мнению бывшего консультанта Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниела Уорнера, сложившаяся ситуация является откровенно глупой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеской заявил, что США грубо нарушили взятые на себя международные обязательства. Так, США не имеют права отказывать в выдаче виз членам официальной делегации, направляющейся на Генассамблею ООН. Уорнер добавил, что это противоречит соглашению, которое есть у США, как у принимающей стороны.

«Это не первый раз, когда в ООН приезжают люди, которых США, возможно, не хотят видеть у себя. Но это правило. Это часть соглашения о том, что ООН будет располагаться в Нью-Йорке. Они идут против данных соглашений», — приводит слова эксперта телеканал «360».

При этом Уорнер полагает, что речь не идет об агрессивном шаге – скорее о «небольшой провокации».

«Есть люди в Госдепе и американском правительстве, которые не любят Россию, и это их способ показать свое отношение. Эта часть правительства говорит: «Мы не любим Россию. Как мы можем ее наказать? Вот так», — объяснил он.

Уорнер посоветовал не реагировать на подобные шаги или же дать симметричный ответ, а также обязательно отправить жалобу в ООН.