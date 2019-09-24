Политолог объяснил выдачу немецких виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Москва, 24 сентября. Политолог, руководитель Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Виталий Волчков объяснил негодование немецкого депутата тем фактом, что МИД страны ставит визы жителям ДНР и ЛНР в их новые российские паспорта.

Ранее депутата Бундестага от Свободной демократической партии Ренату Альт возмутило, что Германия выдает визы даже тем россиянам, что получили паспорта в Донбассе.

Политолог отметил, что МИД Германии руководствуется интересами страны. При этом Свободная демократическая партия Германии — это партия правого толка.

«Она возмущается: как же так, МИД выдает визы! Хотя должна, казалось бы, поддерживать правительство Киева. Но Германия не может принять решение о выдаче виз, не соотнеся его с отношениями с Киевом. И отношения с Киевом сейчас изменились», — пояснил эксперт.

По словам Волчкова, передает телеканал «360», тон разговоров Берлина с Киевом изменился после смены президента, поскольку ранее во власти на Украине были националисты радикального толка, а теперь там умеренные силы.

«Поэтому МИД Германии счел за благо не заострять проблему, не руководствуясь больше интересами прежней националистической власти в Киеве», — подчеркнул политолог, добавив, что возмущенные комментарии являются частной инициативой одного депутата.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Украинский МИД выражал протест в связи с подписанием президентом России указа.

Во вторник появилась информация, что Германия ставит визы жителям ДНР и ЛНР в их новые российские паспорта, полученные в апреле этого года, передает «Газета.ру». Депутат Свободной демократической партии Германии Рената Альт, которая является докладчиком парламентской группы по Украине и России, возмутилась тем, что правительство ФРГ не делает разницы между обычными российскими паспортами и теми, что РФ выдает жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Альт уверена, что таким образом федеральное правительство Германии подрывает «все усилия по деэскалации и установлению мира на Украине».