Трамп опроверг слухи о помощи Украине в обмен на расследование против Байдена

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о соглашении с украинским правительством предоставить Украине помощь в обмен на расследование против сына Джо Байдена.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп перед разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским остановил помощь Украине. Утверждалось, что Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине в обмен на возобновление помощи. На данный момент Джо Байден лидирует в президентской гонке среди демократов и может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

Трамп уверил, что еще прежде предлагал приостановить помощь Киеву. Причиной тому был отказ Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине.

«Я постоянно задаю один и тот же вопрос: почему США все время платят тем или иным иностранным странам… а они (европейцы) не платят? Так что я сказал: приостановите (помощь). Пусть другие тоже платят», — заявил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине. Глава Белого дома Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 млн долларов на военную помощь Украине.

Ранее Зеленский заявил, что желает, чтобы США всегда поддерживали Украину в «борьбе с агрессией и с войной». Президент Украины выразил уверенность, что «так есть и будет», а также понадеялся на «теплую встречу» с американским президентом Дональдом Трампом на сессии ГА ООН.