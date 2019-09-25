Сирия, 25 сентября. Два теракта произошли в кантоне Африн. В Даръа были убиты два бывших полевых командира «Южного фронта». «Посейдон» ВВС США замечен рядом с пунктом ВМФ РФ в Тартусе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия джихадистов на юге Алеппо и повысили меры безопасности в Даръа, отразили нападение боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдских боевиков в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на юге Алеппо и в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла курдских радикалов в районе города Аль-Баб в Алеппо, похитила 12 человек с целью получения выкупа.

Курды: подозреваются в организации двух подрывов в кантоне Африн в Алеппо, в Хасаке завербовали несколько молодых людей в свои отряды и потеряли двух патрульных, в «Аль-Хол» случайно застрелили ребенка.

ВС Турции: потеряли пятнадцать человек на севере Ирака в результате вылазок курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана».

Международная коалиция: провела разведку над восточным Средиземноморским побережьем, включая территории провинции Тартус, совершила совместный рейд с отрядом SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Тартус

По данным источника в сети Twitter NDE, самолет американской разведки P-8 Poseidon был замечен у побережья Сирии. Американский противолодочный патрульный самолет предназначенный в том числе и разведки, включая радиоэлектронную, борт номер 169328, поднялся с авиабазы «Сигонелла» сегодня утром и отправился к восточному побережью Средиземноморья. Как сообщает специализированный интернет-ресурс PlaneRadar, воздушное судно проследовало вдоль сирийской границы, и в зона действия радаров самолета охватывает территории Латакии, где расположена авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт ВМФ РФ в провинции Тартус.

Провинция Алеппо

Утром произошло столкновение радикалов «Сирийской свободной армии» (ССА) с «Демократическими силами Сирии» (SDF) близ города Харбиль деревни Мареа, о чем сообщает агентство Step News Agency. Позднее они столкнулись близ города Аль-Баб, однако, ни одна из сторон не заявила о своих потерях.

В городе Джандарис днем прогремел взрыв. Как сообщает портал ANHA, самодельная бомба была установлена в автомобиле на улице Яланкуз. По данным новостного агентства Halab Today, пять человек погибли, еще двенадцать получили ранения в результате происшествия. Взрыв также спровоцировал начало пожара в жилом квартале. В городе Азаз также был взорван автомобиль, принадлежащий лидеру «Ахрар аш-Шам» - Хасану аль-Наджару, известного как «Лудлин». Его не было в салоне автомобиля в момент взрыва, пострадали несколько боевиков из числа операционного состава «Щит Евфрата». В нападении обвиняются курдские радикалы из числа «Освободительных сил Африна». Как сообщает к портал ANHA, днем боевики ССА похитили 12 мирных жителей из деревень Анкала, Санара, Мобата и Дала. Во время рейдов боевики также забирали из домов жителей ценные вещи. В виду недостаточного жалования, которое выплачивают рядовым членам ССА, боевики ищут иные способы обогащения, грабя местное население и похищая людей с целью получения выкупа.

Сирийская арабская армия (САА) наносит артиллерийские удары в предместьях деревень Хан-Туман и Аль-Карасси на юге провинции, где скрываются боевики группировки «Тахрир аш-Шам», как передает медиаресурс Baladi News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Портал Jofr News передал, что днем SDF совместно с силами международной коалиции провели рейд в поселке Зер, где взяли штурмом дом местного жителя. Задержанного мужчину обвиняют в связи с боевиками «спящей ячейки» ИГИЛ1, что пока не было доказано. В Дейр-эз-Зоре началась новая волна протестов, как сообщает новостное агентство Euphrates Post. Жители провинции возмущены сериями арестов невиновных людей, обысками и конфискациями имущества в их домах. Медиаактивисты указывают, что SDF использует «антитеррористические рейды» для личной мести идейным противникам. Ряд бывших заключенных курдских тюрем подтвердили, что к ним применяли пытки.

Источник также сообщил, что в некоторых районах провинции на улицах появились листовки с призывами к местному населению устраивать бунты против курдским оккупантов и сил международной коалиции, о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Курдские боевики заявили, что пропаганду распространяют среди мирного населения агенты разведки сирийской армии.

Провинция Даръа

Два солдата САА из числа бывших полевых командиров «Южного фронта» были убиты в районе поселка Музейриб и Аль-Ашара, как сообщает источник в сети Twitter Qalaat Al Mudiq. Оба нападения были совершены неизвестными. С середины лета в провинции началась серия покушений на представителей официальной власти, высокопоставленных членов сирийской армии и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция ССА, раньше действовала на юге Сирии). В результате дипломатических переговоров «вооруженной оппозиции» и официального Дамаска в 2018 было заключено перемирие. Однако, медиактивисты склонны считать, что в провинции остались подпольно действующие боевики, которые намерены продолжить свою борьбу с представителями власти и будут избавляться от бывших членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие.

Как сообщает новостной портал Baladi News, САА повысила меры безопасности в западной части провинции и перекрыла дорогу, связывающая города Даръа и Тафас. На контрольно-пропускные пункты досматривают гражданских лиц.

Провинция Идлиб

На рассвете боевики «Тахрир аш-Шам» обменялись ударами с сирийской армией и союзными силами в двух километрах от городов Тель-Джафар и Хан-Шейхун. Новостной канал Aleppo AMC сообщил о потерях с обеих сторон. Силы специальной 25 дивизии (спецназ «Силы Тигра») нанесли удар по опорным пунктам джихадистов на холме Тель-Джафар. Подконтрольный радикалам «Тахрир аш-Шам» медиаресурс «Ибаа» опубликовал заявление, что боевики уничтожили ракетную установку САА и возвели укрепленные огневые точки в районе поселка Мадая.

Позднее боевики заявили, что ими был разрушен бульдозер САА. Днем армия наносила удары по «Тахрир аш-Шам» у поселков Шейх-Мустафа, Ракая и Кафр-Саджна и на подступах к городу Маарет-Хурма, как сообщил портал Step News.

Провинция Ракка

Утром четыре турецких бронетранспортера прибыли через погранпереход к городу Тель-Абьяд и присоединились к конвою международной коалиции для совместного патрулирования, как передал портал Rojava Network.

Медиаресурс Alk Haboir 21 сообщил, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили набег на деревни Фарис и Аль-Махра к северу от города Ракка. Боевики насильно завербовали в отряды несколько юношей. Источник также сообщил, что днем неизвестные напали на двух сотрудников курдской полиции «Асайиш» на севере провинции, подбросив им бомбу, в результате чего оба курда скончались на месте. «Асайиш» подозревает в нападении пособников «Исламского государства», но стоит отметить, что в провинции активизировались члены движения «Народное сопротивление Ракки», также совершающего нападения на SDF.

Провинция Хама

В северной части Хамы недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Как передает портал Baladi News, правительственные войска обстреливают опорные пункты радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Машик. У поселка Бари в долин Аз-Загба погибло два военнослужащих САА в результате подрыва фугасной бомбы, оставленной боевиками, о чем также сообщает источник. Однако данная информация нуждается в проверке, так как ее распространяют каналы «вооруженной оппозиции».

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Alk Habour 21, в лагере для беженцев «Аль-Хол», который охраняют курдские боевики SDF, был застрелен ребенок. Огонь открыл курдский боевик из числа охраны лагеря в районе контрольно-пропускного пункта. Одна из пуль срикошетила в ребенка. Причина, по которой боевик открыл огонь на посту, не названа.

В городе Аш-Шаддади неизвестные боевики на мотоциклах застрелили члена курдской милиции «Асайиш», который патрулировал район. Курд скончался от огнестрельных ранений на месте, нападающие скрылись на мотоцикле, как сообщает информационный ресурс Your Media Agency. Курдская администрация подозревает, что за нападением стоят террористы «спящих ячеек» ИГИЛ.

Ирак

Пресс-служба курдских боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG) опубликовала заявление, в котором сообщается детали серии нападений на военнослужащих турецкой армии на севере Ирака. Как сообщает портал ANHA, всего в ходе вылазок курдскими радикалами были убиты пятнадцать турецких военнослужащих. Напомним, что в мае этого года турецкая армия начала операцию в горных районах Ирака по ликвидации опорных пунктов и членов «Рабочей партии Курдистана». Операция получила названием «Коготь».

1 Организация запрещена на территории РФ.