Эксперт оценил представленный Xiaomi смартфон с опоясывающим экраном

Москва, 24 сентября. Компания Xiaomi показала необычную новинку: смартфон Mi Mix Alpha, в котором экран занимает 180,6% корпуса, опоясывая его. По мнению эксперта Артема Багдасарова, новинка может стать настоящим провалом.

Эксперт в интервью телеканалу «360» отметил, что Mi Mix Alpha «в принципе не будет популярен», поскольку предполагается, что смартфон будет выпущен ограниченным тиражом.

«То есть это крайне нишевая история и нацелена она исключительно на имидж. Привлечь внимание к бренду, похвастать технологиями, разработками, вот это вот все. Поэтому ни о какой конкуренции, например, с iPhone здесь не может быть и речи», — подчеркнул он.

Делать выводы об удобности использования смартфона можно будет только после того, как появятся реальные отзывы владельцев новинки. Если они вообще будут, добавляет эксперт. При этом он выразил сомнения, что новинка сможет достойно пройти тесты на прочность: «экран почти везде, каждое падение этого смартфона может быть последним».

Отдельного внимания заслуживает стоимость новинки от Xiaomi — цена Mi Mix Alpha составит 2,8 тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). Таким образом, китайцам удалось обойти даже американскую компанию Apple.

«Я лично такой приобрел бы, но не за 200 тысяч. Тысяч за 70-80. Купить самый инновационный смартфон последних лет я бы не отказался», — подытожил Багдасаров.

Отметим, в начале сентября Xiaomi случайно опубликовала на своем сайте информацию о презентации новых смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi MIX 4.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Роскачество вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний представило рейтинг лучших смартфонов. Исследовались новинки компаний Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Первые три строчки рейтинга заняли модели от Samsung. В лидеры также выбились новинки от Huawei и iPhone.