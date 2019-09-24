Водители смогут оформить европротокол на сайте госуслуг

Москва, 24 сентября. Новый сервис «Оформление европротокола онлайн» заработает с ноября в четырех пилотных регионах России. Об этом рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в эфире радио «Комсомольская правда».

Благодаря ему автовладельцы смогут заполнять извещения о ДТП в течениие15 минут. Кроме того, он будет доступен через портал госуслуг.

«Основная задача, которая сейчас реализуется, — это чтобы с помощью портала госуслуг и предварительной активизации человека, который там есть, осуществлять квалифицированной подписью подпись электронного извещения», — рассказал Уфимцев.

Загрузив приложения для оформления европротокола по ссылке на портале госуслуг, водитель сможет привязать к нему все свои данные, включая страховой полис и водительские права. Автовладельцы также понадобится электронная цифровая подпись на портале госуслуг.

«Эксперимент запускается в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, потому что здесь наиболее продвинутая аудитория, которая активно использует различные сервисы и электронные подписи», — приводит словам Уфимцева KP.ru.

По его словам, еще до конца 2020 года новый протокол начнет действовать на территории всей страны.

Уфимцев напомнил, что под действие европротокола подпадают 75% всех ДТП. Исключением являются те случаи, когда пострадали жизнь или здоровье, а также ДТП с участием многих автомобилей. В таких ситуациях необходимо вызывать сотрудников полиции; европротокол в подобных случаях не оформляется.