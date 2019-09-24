Украина готова покупать уголь в России из-за нехватки собственного топлива

Киев, 24 сентября. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что из-за нехватки угля Киев нуждается в его поставках со всех направлений, в том числе и из России.

К настоящему моменту запасы угля на Украине составляют 1,2 миллиона тонн. По словам Геруса, до конца 2019 года украинским ТЭС и ТЭЦ необходимо накопить еще более одного миллиона тонн угля, поэтому Киев готов покупать уголь со всех направлений.

«Нам нужен уголь со всех направлений, откуда он только может идти», — написал Герус на своей странице в Facebook.

Кроме того, Герус прокомментировал ситуацию во Львовской области, где местные жители заблокированы вагоны с углем из России. Представитель президента подтвердил, что заблокированный поезд загружен российским углем, предназначенным для крупнейшей украинской компании «Центрэнерго», которая занимается производством электрической и тепловой энергии в центральной и восточной частях Украины.

Он также добавил, что российский уголь будет смешиваться с менее качественным углем, который добывается во Львовской области. По его словам, именно такую смесь используют электростанции в качестве топлива.

«Таким образом, этот российский уголь не является конкурентом нашему, им разбавляется наш, чтобы усреднить, снизить золу, снизить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС. Именно поэтому эти российские вагоны стояли не где-то на электростанции, а в Сосновке у Червоноградской обогатительной фабрики», — подчеркнул Герус.

Он также добавил, что ситуация с нехваткой угля обсуждалась накануне на закрытом совещании у президента Украины Владимира Зеленского.