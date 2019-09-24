Зеленский пожелал, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией

Нью-Йорк, 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает, чтобы США всегда поддерживали Украину в «борьбе с агрессией и с войной». Об этом он заявил в кулуарах на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной», — заявил Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что «так есть и будет», а также понадеялся на «теплую встречу» с американским президентом Дональдом Трампом на сессии ГА ООН.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине.

Напомним, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. Участие в ГА ООН примут 196 делегаций. Россию на Генассамблее ООН представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ выступит с трибуны ООН, а также примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Кроме того, 25 сентября ожидается выступление Зеленского в ГА ООН.