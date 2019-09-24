Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

Москва, 24 сентября. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» на престижную награду. Информацию об этом подтвердил продюсер картины Сергей Мелькумов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россию на премии «Оскар» будет представлять фильм «Дылда», рассказывающий о жизни в послевоенном Ленинграде.

« Да, это так. Вот пять минут назад (стало известно). Я ждал за дверьми и мне сообщили. Мы, конечно, обрадовались. Мы переживали, конечно!» — рассказал Мелькумов телеканалу «360».

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова рассказывает о двух фронтовых подругах, которые после войны приехали в Ленинград, чтобы начать новую жизнь. В фильме снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Константин Балакирев, Ксения Кутепова, Ольга Драгунова, Тимофей Глазков и другие.

В конце августа картина стала победителем IX Сахалинского международного кинофестиваля «Край света. Восток» (СМКФ). Ранее Ученик известного режиссера Александра Сокурова был удостоен за этот фильм приза за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» в Каннах. Лента Балагова также взяла ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля.

Узнав о победе в номинации в Каннах, Балагов опубликовал в инстаграме свое счастливое фото, в подписи к которому поблагодарил всех помогавших ему в создании фильма, передавала «Газета.ру».