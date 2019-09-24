Сирия, 24 сентября. В лагере «Аль-Хол» охранник случайно застрелил ребенка. На севере Алеппо боевики ССА похитили 12 человек и вынесли и конфисковали у жителей деревень ценные вещи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1»: обвиняются в нападении на двух курдских боевиков из сил внутренней безопасности в Хасаке

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили в Алеппо 12 человек с целью получения выкупа, разграбили дома местных жителей во время рейда.

Курды: застрелили ребенка в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, потеряли в Аш-Шаддади двух боевиков.

ВС Турции: потеряли пятнадцать человек на севере Ирака в результате вылазок курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана».

Провинция Алеппо

Поступают новые сообщения о теракте в городе Азаз. Как стало известно корреспонденту новостного портала Step News Agency, бомба была установлена в машине лидера «Ахрар аш-Шам» - Хасана аль-Наджара, известного как «Лудлин», однако он сам он в машине в тот момент не находился. При взрыве пострадали несколько боевиков из числа операционного состава «Щит Евфрата». В нападении обвиняются курдские радикалы из числа «Освободительных сил Африна».

Как сообщает курдский новостной портал ANHA, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили 12 мирных жителей из деревень Анкала и Санара в кантоне Африн. Местные источники из поселка Мобата подтвердили, что наемники «Лива Самарканд» (фракция ССА) похитили одного из местных жителей деревни Дала. Во время рейдов боевики также забирали из домов жителей ценные вещи. Дальнейшая судьба похищенных пока неизвестна, однако ранее СМИ сообщали о случаях, когда боевики брали людей в заложники с целью получения выкупа от их семей. В виду недостаточного жалования, которое выплачивают рядовым членам ССА, боевики ищут иные способы обогащения, грабя местное население.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники сообщают, что в подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) районах провинции появились листовки с призывами к местному населению устраивать бунты против курдских оккупантов и сил международной коалиции, о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Курдские боевики заявили, что пропаганду распространяют среди населения агенты разведки сирийской армии, но правдоподобность версии не выдерживает критики, так как курды перекрыли все переходы из зон контроля правительственных сил в зоны своей оккупации. Стоит отметить, что листовки могли распространять сами местные жители, среди которых растет недовольство произволом курдских боевиков.

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Alk Habour 21, в лагере для беженцев «Аль-Хол», который охраняют курдские боевики SDF, был застрелен ребенок. Огонь открыл курдский боевик из числа охраны лагеря в районе контрольно-пропускного пункта. Одна из пуль срикошетила в ребенка. Причина, по которой боевик открыл огонь на посту, не названа.

В городе Аш-Шаддади неизвестные боевики на мотоциклах застрелили прямо члена курдской милиции «Асайиш», который патрулировал район. Курд скончался от огнестрельных ранений на месте, нападающие скрылись на мотоцикле, как сообщает информационный ресурс Your Media Agency. Курдская администрация подозревает, что за нападением стоят террористы «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Ирак

Пресс-служба курдских боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG) опубликовала заявление, в котором сообщается детали серии нападений на военнослужащих турецкой армии на севере Ирака. Как сообщает портал ANHA, всего в ходе вылазок курдскими радикалами были убиты пятнадцать турецких военнослужащих. Напомним, что в мае этого года турецкая армия начала операцию в горных районах Ирака по ликвидации опорных пунктов и членов «Рабочей партии Курдистана». Операция получила названием «Коготь».

1 Организация запрещена на территории РФ.