Новак назвал единственного оператора, способного поставлять газ в Европу через Украину

Москва, 24 сентября. Только «Газпром» может поставлять газ в Европу через Украину, поскольку является единым экспортером газа из России. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Таким образом Новак прокомментировал принимаемое Украиной новое законодательство, которое позволяет допускать к трубе других участников.

«У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет. — сказал Новак. — А если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то к [трубе], то это надо у них спросить».

Он также сообщил, что Минэнерго России продолжает выступать за полное снятие финансовых претензий от украинской стороны к российской, поскольку именно устранение всех претензий выступает условием достижения договоренностей между странами по газу.

Новак отметил, что для России принципиальны закупки газа, проводимые напрямую со стороны Украины, поскольку от этого зависит загрузка ГТС и объемы транзита.

В ходе брюссельской трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии Москва предложила Украине продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок, однако Киев отказался.

В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а, значит, текущий контракт все-таки придется продлить.

Российская сторона неоднократно отмечала, что открыта к конструктивным переговорам по газу.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал о том, что ультиматумы Украины по газу в перспективе могут оставить Киев без транзита.