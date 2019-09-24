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Иванка Трамп заявилась на сессию ГА ООН без нижнего белья

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Иванка Трамп заявилась на сессию ГА ООН без нижнего белья

Нью-Йорк, 24 сентября. Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на 74-й сессии Генассамблеи ООН в вызывающем виде — 37-летний политик решила не надевать нижнее белье.

Иванка Трамп приняла участие в ежегодном саммите Concordia и, видимо, решила сразить публику не только речами, но и внешним видом. Для участия в международном мероприятии дочь президент США выбрала удлиненную белую юбку Prada с аппликацией из роз. Стоимость такой юбки оценивается в 2 тысячи долларов. Юбку политик решила сочетать с облегающей рубашкой, подчеркивающей выдающийся бюст.

Фотографии с саммита Иванка Трамп разместила в Instagram. Несмотря на то, что некоторые пользователи отметили деятельность дочери президента США на политическом поприще, большинство обратило внимание на вызывающий наряд. Пользователи отметили, что заявляться на подобные мероприятия как ГА ООН без нижнего белья – не самая лучшая идея. Однако на фотографиях видно, что политик все же надела бесшовный бюстгальтер, но он не спас ее от критики.

Отметим, что неудачный выбор нарядов для торжественных мероприятий в семье американского лидера, видимо, наследственная проблема. Ранее супруга президента США Меланья Трамп сразила откровенным нарядом публику на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости США. Внезапно начавшийся ливень промочил облегающее платье первой леди, позволив зрителям убедиться, что Меланья Трамп не любит носить нижнее белье.

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