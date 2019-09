Минкульт РФ объяснил публикацию списка «культурных нормативов» для школьников

Москва, 24 сентября. Список рекомендуемых к изучению произведений «Культурный норматив школьника» был опубликован на сайте министерства культуры РФ по ошибке, заявила журналистам замминистра культуры Алла Манилова.

Ранее данный список на сайте ведомства вызвал волну возмущения. После чего был удален. По словам Маниловой, документ был сформирован из мнений экспертов, привлеченных к разработке норматива.

«Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, «мозговых штурмов». И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил», — сообщила она.

Манилова подчеркнула, что Минкульт не собирается выступать «цензором всей мировой культуры», а целью появившегося списка является лишь импульс к знакомству с произведениями мировой культуры, передает ТАСС.

Список появился на сайте Минкульта в середине сентября. В рекомендуемый для школьников перечень произведений для 9-11 классов вошла, к примеру, композиция группы Queen Bohemian rhapsody, сообщала «Газета.ру». В список также вошли группы Pink Floyd, Nirvana с песней Smells like teen spirit, The Beatles с All you need is love.

Депутат Госдумы Олег Нилов назвал песни Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри «тюремным роком» и сравнил их с «Владимирским централом». Как сообщало Федеральное агентство новостей, своим мнением об этих композициях он поделился на пленарном заседании нижней палаты парламента. В качестве альтернативы Нилов предложил включить в список «народные песни» и «песни братских народов».