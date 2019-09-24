Судану отказали в проведении саммита COMESA из-за протестов в Хартуме

Москва, 24 сентября. Судану отказали в проведении ежегодного саммита Общего рынка для Восточной и Южной Африки (COMESA). Саммит должен был состоятся в Хартуме в конце 2019 года, однако организаторы мероприятия приняли решение отказаться от его проведения.

Судан лишили статуса принимающей страны саммита COMESA из-за протестов, которые происходили в Хартуме на протяжении нескольких месяцев и привели к свержению президента Судана Омара аль-Башира. Следующий саммит COMESA состоится в Египте во второй половине 2020 года, передает Region Week.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.