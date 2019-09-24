Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала слухи вокруг болезни матери

Москва, 24 сентября. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из Нью-Йорка, где она живет, в Москву, чтобы поддержать мать.

После появления в СМИ информации о болезни Заворотнюк, ее дочь перестала публиковать фото в соцсетях. Ранее девушку заметили в больнице с воздушными шариками. Накануне появились слухи, что с ней связались сотрудники телепередачи Андрея Малахова и предложили 15 миллионов рублей, чтобы дочь актрисы в эфире рассказала о состоянии своей матери.

Анна прервала молчание в соцсетях, опубликовав пост, в котором развеяла слухи. Сообщения о предложенных миллионах она назвала «фейком». По ее словам, с подобными предложениями к ней не обращался ни сам Малахов, с которым ее семья знакома, ни редакторы программы.

Дочь актрисы попросила СМИ «оставить ее в покое» и поблагодарила близких за поддержку.

Напомним, у Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Сама артистка не поддерживает никакой связи с внешним миром — из ее палаты убрали телевизор, а доступа к телефону у нее нет, о чем рассказывали друзья.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения актрисы с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Накануне певица Катя Лель выступила с неожиданным заявлением относительно состояния Заворотнюк. В то время как многие специалисты говорят о том, что раковая опухоль в мозгу телезвезды неоперабельна, Лель утверждает обратное. Более того, по словам певицы, которая ссылается на «свои источники», Заворотнюк якобы уже прооперировали. Лель заявила, что операция прошла еще на прошлой неделе.