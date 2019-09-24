Может ли ссора между Индией и Пакистаном привести к ядерной войне

Отношения между Индией и Пакистаном не только не становятся менее напряженными, но и продолжают усугубляться. Собственный корреспондент Федерального агентства новостей проанализировал то, что происходит между двумя странами, и могут ли эти процессы привести к ядерной войне.

Пока весь мир в ожидании армагеддона наблюдает за тем, как развиваются события вокруг американо-ирано-саудовского конфликта, пакистанцы напомнили, что и у них есть ядерное оружие. Более того, они готовы его применить. По словам премьер-министра Пакистана Имрана Хана, к катастрофе может привести обострившаяся ситуация в Кашмире, где месяц назад снова вспыхнули вооруженные столкновения.

Конфликты между людьми вспыхивают и гаснут. Потом снова вспыхивают и снова гаснут. Их поджигают, раздувают, затем тушат всем миром. Но пламя все равно распространяется, перекидываясь с сарая на дом и далее по всей деревне.

А есть конфликты, которые, словно торфяная толща, тлеют десятилетиями. И регулярно взрываются. Например, грызня между мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами. Или арабо-израильский конфликт. Про индо-пакистанские разногласия вокруг Кашмира в России говорят не так много, как о евреях и арабах. А зря. Ведь если там начнется полномасштабная война, последствия ощутит весь мир. Мало того, что эти государства входят в ядерный клуб, так там еще и проживает в общей сложности более полутора миллиарда человек.

Кратко о том, с чего все начиналось

Индия и Пакистан враждуют уже больше 70 лет. Если точнее, то с 1947 года, когда британцы ушли из Индии, оставив на произвол судьбы массу погрязших в противоречиях индийских княжеств. Чтобы сохранить хоть какую-нибудь стабильность в регионе, было принято решение разделить бывшую Индийскую империю на два доминиона по религиозному принципу: индуисты — в одну сторону, мусульмане — в другую.

Вот только на княжестве Джамму и Кашмир британский механизм заклинил. Проблема была в том, что население в этих местах преимущественно мусульманское, в то время как возглавлял княжество индуистский махараджа Хари Сингх. В 1947 году он решил вступить в состав индийского доминиона, в результате чего началась первая индо-пакистанская война. С тех пор стороны продолжают ненавидеть друг друга, предъявляя по сути одни и те же претензии.

Аргументы Индии

Махараджа Хари Сингх, как было сказано ранее, официально присоединился к Индии. То есть индийцы не просто фонтанируют эмоциями, а держат при этом в руках официальную бумажку. Ратифицировали ее в 1951 году, избежав таким образом плебисцита в Кашмире.

Аргументы Пакистана

Пакистанцы уверены, что с ними обошлись нечестно. Так как мусульман много, а махараджа один. И какая разница, что он подписывал документ в то время, когда в регионе уже пылало исламское восстание. Собственно, Исламабад так и продолжает давить на народное волеизъявление, апеллируя к демократии. Мол, проведите референдум, и пусть большинство решит, в каком государстве ему будет комфортнее.

Отсюда и различия в подходах к решению вопроса. Пакистан постоянно требует от мировой общественности поучаствовать в разрешении спора. В то время как в Индии настаивают на том, что конфликт касается только Дели и Исламабада. С чем, кстати, не согласны китайцы, у которых свои притязания на кашмирские земли (но это уже отдельная история).

Поддержка террористических группировок

В Индии уверены, что все разногласия можно и нужно решать исключительно с помощью переговоров. Пакистанцы, в свою очередь, настроены куда более агрессивно. Но, не имея возможности соперничать с Индией открыто, Исламабад воюет руками террористов. В Пакистане, разумеется, их называют не террористами, а «членами движения кашмирского народа за право на отделение от Индии». Однако это не отменяет террористической сущности этих персонажей.

Так, в конце февраля после кровавого теракта в индийской части Кашмира ВВС Индии атаковали лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад», расположенный в пакистанском городе Балакот. Ее лидер Масуд Азхар недавно был внесен Совбезом ООН в список международных террористов. Даже главный союзник Пакистана — Китай — был вынужден согласиться на требования Индии признать бандита бандитом.

Однако это по-прежнему не мешает специалистам из Пакистанской межведомственной разведки (Inter-Services Intelligence. ISI) готовить смертников из «Джаиш-е-Мухаммад» для новых нападений. Кстати, в том, что Исламабад поддерживает боевиков, признавался сам экс-президент Пакистана Первез Мушарраф. По его словам, ISI также тренирует террористов из другой организации «Лашкар-э-Тайба». И это при том, что официально группировка объявлена в Пакистане вне закона.

Отмена особо статуса Кашмира. Что дальше, война?

5 августа Индия отменила автономию штата Джамму и Кашмир. Теперь это будут союзные территории, которые, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством. В Пакистане решение индийцев назвали незаконным и пообещали помешать ему всеми возможными способами. Кто-то прогнозирует вооруженный конфликт. А кто-то, напротив, уверен в том, что теперь Джамму и Кашмир ждет процветание — вдали от загибающейся пакистанской экономики. Эксперты утверждают, что отмена 370-й статьи конституции открывает путь для внедрения в Кашмире прогрессивных индийских законов, которые дадут равные права женщинам, защитят несовершеннолетних и гарантируют защиту от домашнего насилия.

Такого же мнения придерживается и индийский генерал-лейтенант Шанкар.

«Статья 370 позволяла Пакистану вмешиваться во внутренние дела Кашмира и мстить за все проигранные ими битвы с Индией. Сейчас Исламабад пытается поднять вопрос «незаконной оккупации Кашмира» на всех международных форумах. Они спровоцируют истерию, намекая на войну, вплоть до ядерной. Пакистан планирует решить вопрос, как всегда, с помощью насилия и беспорядков, устраиваемых террористами. Однако Индия не собирается прибегать к военным средствам и не даст Пакистану возможности милитаризировать ситуацию», — считает военачальник.

«Мы нуждаемся в помощи России»

Военачальник выразил мнение, что обстановка в будущем не будет накаляться, но признал, что страна нуждается в помощи такого авторитетного государства как Россия.

«Повторю, мне сложно представить военной эскалации в Кашмире. Но это не значит, что мы не нуждаемся в помощи,— говорит генерал Шанкар. — Индия рассчитывает на дипломатическую и информационную поддержку России. Индийско-российский союз исторический и очень глубокий. Москва всегда поддерживала нас, и мы это ценим. Надеемся, что и на этот раз мы будем действовать сообща».

По его словам, боевики, которых обучает Пакистан, могут представлять угрозу в том числе и для Российской Федерации.

«Пакистан был одним из главных спонсоров международного террора в течение последних четырех десятилетий. В Пакистане обучали и поддерживали афганских боевиков. Группировка «Аль-Каида»1 (организация запрещена в РФ), члены которой совершили теракт 9/11 в США ,— это побочный продукт деятельности афганских моджахедов, обученных и экипированных Пакистаном. Пакистанский след очевиден в терактах 11 сентября и во многих других террористических актах по всему миру. Усама бен Ладен в свое время даже укрывался в Абботтабаде. Подготовленные пакистанцами террористы совершали нападения в Кашмире и других частях Индии. Разумеется, у Пакистана есть все возможности и необходимые навыки для совершения терактов по всему миру. Россия не исключение. Исторически Пакистан всегда рассматривал Россию как угрозу. И не факт, что завтра российские интересы не пересекутся с интересами Пакистана, — подытожил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.