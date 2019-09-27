Российские оппозиционеры совершенно не знают истории. Николай Стариков. ФАН-ТВ

На сессии ООН, посвященной климатическим вопросам, выступила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Какова конечная цель появления такого необычного борца за экологию?

— Тот, кто внимательно следил за тем, как в прошлом подростки и дети боролись за мир, выступали с хорошими призывами к политикам всего мира, не мог не обратить внимание на некую странность поведения, мимики, жестикуляции этой шведской экоактивистки. У девушки есть серьезное психическое расстройство, поэтому ее выступление смотрится так странно.

Что же она сказала? Сказала, обращаясь, к политикам, что украли ее мечты, ее детство пустыми обещаниями, что: «Люди страдают, люди вымирают, и вместе с ними гибнут целые экосистемы. Мы все находимся в начале массового вымирания. Все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о постоянном экономическом росте».

Перед нами очень странная ситуация. Шестнадцатилетняя девушка, которая начала свою карьеру экоактивистки с прогула школьных занятий, выступает в ООН. То есть ее вдруг начали раскручивать, медийно накачивать, она выступала в британском парламенте, теперь добралась до ООН. При этом у нее серьезное неизлечимое психическое заболевание, но те слова, которые она говорит, смотрятся, действительно, разумными.

Как мне кажется, дело в том, чтобы создать очень сильную эмоцию. Главное — вызвать желание присоединиться к этой самой борьбе. А борьба с всеобщим потеплением и изменением климата происходит по очень простой схеме. Нужно подписать так называемое Парижское соглашение. Около 200 государств к нему уже присоединились. Кстати, на днях, Россия его ратифицировала.

В чем смысл этого соглашения? Если свести все его пункты к одной фразе, оно значит: «Нужно производить всего поменьше. Потому что при производстве и сельскохозяйственном, и промышленном в воздух выбрасывается углекислота». Парижское соглашение — это барьер на промышленном развитии отдельных государств и всей планеты.

Давайте посмотрим, кто же ратифицировал это соглашение, и как к нему относятся ведущие державы мира. Вот Китай — основной загрязнитель планеты углекислотой, производит 25% углекислоты, США производят 14%. И Китай подписал это соглашение. А США заявили, что не будут его выполнять. США не собираются соблюдать Парижское соглашение по простой причине — они собираются увеличивать промышленное производство, перевозить его из Китая к себе в страну.

А зачем же подписала этот договор Россия? Есть и еще один аспект у таких выступлений, которые нам показали в ООН. Речь идет о том, что значительная часть производства сжиженного газа России находится в арктической зоне. Перед нами создание нового инструмента, очень эмоционального, для проведения конкретной политики, ограничений, борьбы за природные ископаемые, в которых США никаких ограничений накладывать не собирается.

США отказали в получении виз 10 членам российской делегации на Генассамблее ООН. В чем причина отказа?

— 10 наших дипломатов не получили американские визы. Перед нами политика шпилек, мелких уколов. Ну конечно, это создаст определенные неудобства нашей делегации, но там выступит кто-то другой, функции будут перераспределены. В результате выступление российской делегации не будет сорвано.

Вопрос — зачем так делать? Чтобы показать свое отношение. Ну мелко, ребята. Если вы думаете, что невыдачей виз вы можете дезорганизовать работу российской делегации в ООН, вы нас просто недооцениваете. А если вы, действительно, хотите улучшения отношений между Россией и США, то не нужно заниматься этой ерундой вообще.

После встречи президентов США и Польши пресс-служба Белого дома сообщила: «Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы и обсудили, как лучше остановить этот проект». Также США продолжают обвинять Иран. Могут ли эти события быть связаны?

— Да, напрямую. Если помните, всевозможные активисты Дании, Швеции, Норвегии, Польши, Украины тоже говорили, что эта труба «Северный поток — 2» обязательно нарушит экологию Балтийского моря. Но, как видите, труба строится, с Балтийским морем все хорошо. А параллельно строится другая труба в том же самом Балтийском море, по тому же участку, но труба уже не наша, это газопровод из Норвегии в Польшу. И никакие экологи не выдвигают в отношении этого газопровода никаких требований. То есть экологи ангажированы. Это один из инструментов сегодняшней политики.

Государства, у которых есть крупнейшие запасы природного газа: Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия, США. И эти пять государств очень кучно попадаются в новостях последнего периода. Атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, США, которые немедленно обвиняют в этом Иран, Катар, который хотел бы поставлять сжиженный газ в Европу и построить трубопровод в Европу через территорию Сирии, ну и Россия, которая борется с терроризмом в Сирии, поставляет газ по «Северному потоку — 1» и пытается построить «Северный поток — 2». Перед нами ситуация, когда США просто борются с конкурентами, борются за определенную долю своего сжиженного газа.

Но есть одна проблема. США находятся на определенном расстоянии от Европы, куда они собираются поставлять свой сжиженный газ, и он достаточно дорогой. А российский трубопроводный газ — дешевый. Потому США пытаются остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» при помощи Польши, Украины, Дании. Но Россия, заранее понимая, куда идет дело, начала развивать производство и сжиженного природного газа. Это значит, что Россия перегнала США. Таким образом, американцам не остается ничего, кроме как взять под контроль второе по запасам сжиженного газа, государство, после России, чтобы получить монополию. Вот главная причина, почему Иран оказывается постоянно в чем-то виноватым. США хотят подчинить Иран себе.

Несмотря на то, что 80-летие подписания Договора о ненападении между СССР и Германией уже давно прошло, атаки в информационной сфере не прекращаются. В чем причина такого внимания?

— Первая причина — в желании очернить Советский Союз и Сталина, вторая — в обычной человеческой серости, не знании фактов истории. Общественный деятель Алексей Навальный, обвиняя российские власти в прославлении договора о ненападении с Германией, написал: «То есть это теперь официальная позиция нашей страны, в Советские времена союз Сталина и Гитлера хотя бы скрывали и стыдились его. Теперь же Путин предлагает нам этим гордиться».

Вот, что значит другое поколение. Я учился в Советском Союзе, и хочу сказать, что не было в советских учебниках ни стыда, ни скрывания договора. Более того, гордиться этим договором нам предлагали: Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, товарищ Черненко, а вот со времен Михаила Сергеевича мы начали стыдиться и замалчивать.

Господин Навальный не знает истории, и ничего, что связано с предыдущими историческими периодами. В маленьком твите он умудрился совершить огромное количество ошибок. Например, союз Сталина и Гитлера — это обычные слова со стороны западных политиков. Хочется попросить показать договор этого союза. Договор о ненападении имел всего лишь один смысл: Германия и Советский Союз договорились не воевать друг с другом, в случае конфликта одного из этих государств с третьей стороной.

Что хотелось бы еще добавить по этому поводу. Все ругают договор о ненападении, который был заключен 23 августа 1939 года. Почему они ругают именно это? Может, потому что не знают, что между Советским Союзом и Германией было всего два договора, которые хоть как-то можно отнести к политическому взаимодействию между государствами. Первый — о ненападении. Второй — о дружбе и государственной границе. Он был заключен 28 сентября 1939 года и устанавливал границу между Германией и Советским Союзом.

Если вам уж так хочется кого-то обвинить в сотрудничестве с Германией, я вам даю идею. По итогам договора о дружбе под контроль Советского Союза перешла территория города Вильнюс и области. Она в тот момент входила в Польшу. За несколько недель Советский Союз на основании договора с Литовским государством передал Вильнюс и область Литве. И Литва еще до вхождения в состав Советского Союза эти территории взяла, ввела туда войска, объявила их своими землями, сделала Вильнюс столицей своего государства.

Так почему господин Навальный не обвиняет Литву, что она растерзала Польшу вместе с Гитлером? Нет заказа очернять Литву, ведь она часть НАТО, Европейского союза, поэтому все информационные комки грязи бросаются в адрес Советского Союза.