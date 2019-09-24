«Раздетая» Лолита в новом худи потрясла Баскова своими формами

Москва, 24 сентября. Эстрадная певица, исполнительница таких хитов, как «Пошлю его на» и «На Титанике», Лолита Милявская удивила пользователей Instagram изящной фигурой и необычным нарядом, сшитым специально для съемок ее нового клипа.

В своем Instagram-аккаунте эпатажная Лолита «без комплексов» опубликовала видео, на котором она стоит перед зеркалом в новом худи.

Исполнительница говорит, что не хочет никого пугать, а лишь демонстрирует обновку, в которой предстанет в будущем клипе.

Оказывается, в новом видео 55-летнюю певицу можно будет наблюдать в молодежном худи кислотного цвета с принтом в виде изящного женского силуэта в кружевном нижнем белье.

На первых секундах ролика можно действительно спутать изображение на толстовке с настоящей фигурой исполнительницы.

Это отметили многие пользователи соцсети. В их числе оказался и известный голос России Николай Басков, которого «раздетая» Лолита в новом худи сначала потрясла своими формами.

«Я сначала офигел», — поделился впечатлением исполнитель.

Сама Лолита, вероятно, и рассчитывала на такое обманчивое впечатление, специально снимаясь не в полный рост.

«Это худи, которое специально сделано для нового клипа», — рассказывает Милявская, стоя перед зеркалом.

Исполнительница также отмечает, что пока ей шили худи, местами по своим параметрам она и правда практически стала такой же, как фигуристая девушка, изображенная на вещи.

Ролик собрал больше 2 400 комментариев, в которых пользователи поделились мнениями о новом образе звезды.

Стоит отметить, что негативных отзывов оказалось немного. По большей части фанаты рассказали о том, что как и Николай Басков, на первых секундах приняли изображение на толстовке за саму Лолиту, а также оставили звезде положительные высказывания о том, как ей идет этот образ.

Среди «звездных» комментаторов, оценивших ролик, отметились также российский дизайнер Игорь Гуляев и актриса Наталья Бочкарева.

А между тем Лолита Милявская, которая в начале июля объявила о расставании с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым, действительно резко сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва. Об этом рассказал модельер артистки Дмитрий Гуляев.