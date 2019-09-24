Путин заявил о необходимости полностью использовать атомный потенциал РФ для нужд обороны

Москва, 24 сентября. Президент РФ Владимир Путин отметил важность использования потенциала атомной отрасли РФ для обеспечения обороноспособности страны и энергетической безопасности. Об этом глава государства заявил в приветствии работникам отечественной атомной отрасли.

Приветствие президента РФ зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко на торжественном мероприятии в честь Дня работника атомной промышленности РФ.

Путин отметил, что в атомной сфере всегда работали настоящие профессионалы, мужественные люди, увлеченные избранным делом. Благодаря их творческому труду, прорывным достижениям был создан потенциал атомной отрасли, который сделал возможным освоение космоса, арктических широт, развитие науки и технологий.

«Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках», — добавил президент РФ.

Российский лидер напомнил, что именно благодаря успехам нынешнего поколения атомщиков в России было создано вооружение нового поколения, которое обеспечило стратегический баланс в мире. Глава государства отметил среди достижений атомщиков разработку реакторов на быстрых нейтронах, строительство первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, а также вклад в развитие цифровизации и научного и прикладного знаний.

Ранее Путин поздравил победителей чемпионата мира по боксу – россиян Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова. В своем поздравлении Путин отметил «отличную физическую подготовку», а также боевой, победный настрой российских спортсменов.