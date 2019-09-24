Forbes назвал российские компании с лучшей репутацией

Москва, 24 сентября. Аэропорт «Домодедово» потеснил компанию «Яндекс» с первой строчки рейтинга российских компаний с лучшей репутацией, подготовленной международной консалтинговой фирмой Reputation Institute для журнала Forbes.

Ранее аэропорты не были участниками рейтингами RI, теперь в первой тройке их сразу два (третью строчку занял «Шереметьево»). В пятерку лидеров также вошли Mail.ru и «Аэрофлот».

В секторе высоких технологий лидерство удерживает «Яндекс», обгоняя Mail.ru и «Лабораторию Касперского». В финансовом секторе первое место занимает Сбербанк, второе и третье — Газпромбанк и Альфа-банк. Лидерами своих секторов стали «М.Видео», «Tele2 Россия», Росатом, «Еврохим», «Газпром» и «Металлоинвест».

Неделей ранее Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. На первом месте расположилась нефтяная компания «ЛУКойл». Выручка компании в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей, передавала «Газета.ру». В пятерку лучших также вошли «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group, «Магнит» и «Татнефть».

Комментируя рейтинг Forbes в интервью Федеральному агентству новостей, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев отметил, что «тот факт, что «Лукойл», как частная компания, просто не оказался поглощен «Роснефтью» или другой окологосударственной нефтяной компанией, кажется крайне позитивным».

По его словам, тот факт, что «нефтяной гигант в очередной раз был признан самой крупной, и при этом остался частной нефтяной компанией», говорит о том, что в российской экономике есть место частной инициативе.