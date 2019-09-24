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Асад отметил роль Москвы, Тегерана и Дамаска в создании Конституционного комитета Сирии

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Асад отметил роль Москвы, Тегерана и Дамаска в создании Конституционного комитета Сирии

Дамаск, 24 сентября. Взаимодействие Москвы, Тегерана и Дамаска обеспечили формирование Конституционного комитета Сирии, заявил президент САР Башар Асад на встрече с помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

«Координация между Россией, Ираном и Сирией привела к формированию Конституционного комитета, несмотря на все препятствия, которые пытались чинить некоторые поддерживающие терроризм страны», — отметил президент Сирии.

Асад подчеркнул, что страны Запада утратили возможность добиться намеченных ими целей в Сирии, потому что применили против Дамаска ту же политику «истощения ресурсов», что Вашингтон использует против Ирана.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске «окончательной» договоренности по составу конституционного комитета страны. Стороны также обсудили механизмы функционирования органа, который займется выработкой конституционной реформы. Гутерриш выразил признательность России, Ирану и Турции за работу на этом направлении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: SANA
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