Заворотнюк сбежала из Крыма, продав свои роскошные квартиры в Ялте

Москва, 24 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк владеет недвижимостью, общая стоимость которой достигает 500 миллионов рублей.

Актриса владеет загородным домом в Новой Москве и квартирой в столице. Кроме того, у Заворотнюк есть две квартиры в Крыму. Актриса приобрела две квартиры в Ялте около 10 лет назад, когда начинала строить новую жизнь со своим третьим мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Тогда же актриса открыла собственный ледовый каток на набережной в Ялте. Всего через год после покупки квартир в Ялте Заворотнюк была вынуждена закрыть каток, который оказался убыточным. В итоге актрисе пришлось бежать из Крыма, продав квартиры в Ялте, передает KP.ru.

После этого Заворотнюк решила продать крымскую недвижимость, однако суд наложил арест на жилье актрисы. Кроме того, в 2010 году неизвестный подал иск в суд о признании недействительной сделки купли-продажи земли, на которой находится дом с апартаментами Заворотнюк. Ялтинская прокуратура начала проверку, которая грозила обернутся уголовным делом. При этом актриса была уверена, что иск инициировал бывший возлюбленный Сергей Жигунов.

По его словам, он вложил собственные деньги в ялтинские квартиры, так как рассчитывал жить в них вместе с Анастасией. Однако Заворотнюк опровергала слова Жигунова, отмечая, что покупала квартиры вместе с Чернышевым.

«Ту недвижимость я покупала с мужем Петром, он туда ни копейки не вкладывал! Знаете, сколько мне приходится работать, чтобы обеспечить себя и свою семью? У меня столько сложностей!» — жаловалась прессе Заворотнюк.

В конечном прокуратура завершила проверку, не обнаружив нарушений. Однако после такой нервотрепки актрисе окончательно расхотелось ездить в Ялту.