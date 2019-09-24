Трамп назвал «призрак социализма» главным вызовом для США

Нью-Йорк, 24 сентября. Один из самых серьезных вызовов для США — это разрушающий общество и страны «призрак социализма». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Один из самых серьезных вызовов для нашей страны — это призрак социализма, который разрушает общество и страны. События в Венесуэле всем нам напоминают, что социализм и коммунизм не ради справедливости, равенства, не для того, чтобы победить бедность», — сказал Трамп.

Он добавил, что социализм и коммунизм нужны «лишь для власти в распоряжении правящего класса» и подчеркнул, что «Америка никогда не станет социалистической страной», передает RT.

Трамп подсчитал, что за последнее столетие социализм и коммунизм убили 100 миллионов человек и обратил внимание на Венесуэлу, где число погибших продолжает расти.

Ранее Трамп неоднократно критиковал социализм и упрекал в попытках его распространения «прогрессивных демократов».

В сентябре 2018 года, также выступая с трибуны ГА ООН, Трамп заявил, что социализм «везде приносит страдания, коррупцию и упадок», и призвал все страны ему противостоять, напоминает RT.

Напомним, массовые протесты в Венесуэле начались в январе этого года почти сразу после приведения президента Николаса Мадуро к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным лидером страны.

При этом США и ряд западных стран выразили поддержку Гуайдо. Россия, Китай, Турция и многие другие страны поддержали Мадуро как единственно избранного президента Венесуэлы.

Западные СМИ начали распространять фейковые новости об обстановке в латиноамериканской стране. В частности, был опубликован вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывезли российские авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнера».

Россия и Венесуэла эти фейки опровергли. Позднее с опровержением выступили и сами издания, которые ранее распространили лживую информацию.