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Страшное ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека

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Страшное ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека

Махачкала, 24 сентября. Четыре человека погибли в ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана, видео с место происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло недалеко от села Тотурбийкала. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля Lada Priora и ВАЗ 2107.

Страшное ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека

В результате аварии погибла семья из трех человек, в том числе 11-летний ребенок. Серьезные травмы получил водитель Priora Ибадула Д., он скончался на месте ДТП.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшую 13-летнюю девочку, ее сейчас оперируют. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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