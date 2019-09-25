Сирия новости 25 сентября 07.00: курды расстреляли демонстрацию в Аш-Шаддади, посольство США обстреляли в Багдаде

Сирия, 25 сентября. Неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде, курды расстреляли демонстрацию в Аш-Шаддади, в Израиле опубликовали спутниковые фото базы «Имам Али». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Иран: продолжал строительство базы «Имам Али» в Дейр-эз-Зоре,

«Сирийская свободная армия» (ССА): провела инспекцию сил на линии соприкосновения с курдами в районе Манбиджа.

Курды: разогнали демонстрацию местных жителей в Аш-Шаддади.

США: подверглись обстрелу в столице Ирака.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) сообщает, что протурецкие формирования ССА приводятся в готовность на границе с курдской территорией в Манбидже. Неназванный командующий протурецкой «Лива аль-Хамза» («Дивизия Хамзы») посетил линию соприкосновения в сельских районах Алеппо. Приготовления ССА на севере Алеппо могут быть связаны с планами Турции войти на территорию Сирии, чтобы создать «зону безопасности» в соответствии с собственными планами, а не в рамках американо-турецкого компромисса.

Между тем на севере Алеппо ситуация остается неспокойной: «Сирийская обсерватория по правам человека» (ССА) сообщает о мощном взрыве, прогремевшем в районе города Азаз. Целью взрыва стал гражданский автомобиль, в результате взрыва пострадали два человека. Достоверно неизвестно, кто заложил бомбу, однако в данном районе активной действуют курдские подпольные формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Израильская компания спутникового наблюдения ImageSat Intl. опубликовала новые спутниковые фотографии военной базы «Имам Али», которая строится на востоке провинции Дейр эз-Зор. Как отмечают израильские источники в Twitter (@ImageSatIntl), недавние авиаудары, предположительно нанесенные беспилотниками ВВС Израиля, не смогли остановить строительства базы — на территории рядом с хранилищами, уничтоженными в ходе авиаударов, уже появились новые сооружения, по периметру базы строятся оборонительные позиции.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@iu_musha) сообщил об аресте террориста, воевавшего на территории сирийской провинции Идлиб. Боевик уйгурского происхождения по имени Абла Аблаким был членом запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Два года назад он принимал участие в наступлении ИГИЛ1 в Идлибе, однако после провала наступления и разгрома ИГИЛ сбежал из Сирии. Он был арестован 22 сентября в аэропорту города Касабланка.

Провинция Ракка

В ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция рассчитывает существенно расширить границы «зоны безопасности» в северной Сирии. Как сообщает источник в Twitter (@Breizhman1983), Эрдоган продемонстрировал собравшимся карту с предполагаемыми границами «зоны безопасности», и подчеркнул, что хочет, чтобы границы ее проходили через провинции Ракка и Дейр-эз-Зор (вероятно, имеется в виду самый северный краешек провинции).

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади, который находится в зоне контроля проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Хасака, начались протесты против курдских властей. Местные жители вышли на демонстрацию с теми же требованиями, что и раньше, сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21) — прекратить насильственный призыв в курдские формирования, отменить целый ряд запретов, введенных «военными администрациями», и вернуть местных жителей в гражданские структуры управления.

Другой источник (@zaHgWzi5xJG5Ipn) сообщает, что курдские силы разогнали демонстрацию с использованием оружия. По данным источника, курды открыли огонь по толпе.

Ирак

Посольство США в столице Ирака Багдаде было обстреляно реактивными снарядами с территории города. Как сообщает Ria Taza, два реактивных снаряда упали во дворе американского посольства, а третий упал в реку Тигр. Жертв по счастливой случайности удалось избежать. Gulf News утверждает, что обстрел велся из южных кварталов Багдада, где компактно проживают шиитские меньшинства. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Источник в Twitter (@samastrategy) сообщает, что американское посольство в Багдаде выпустило специальные указания для всех американских граждан в столице Ирака — рекомендуется «быть начеку и готовыми ко взрывам, в особенности в ночное время».

1 Организация запрещена на территории РФ.