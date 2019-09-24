Нарушающий ПДД Порошенко попал на видео

Киев, 24 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко попался на нарушении правил дорожного движения. В сети опубликован ролик, на котором его автомобиль паркуется в неположенном месте, а после экс-глава государства переходит улицу на красный свет светофора.

YouTube-канал «ЗупиниЛося» опубликовал видеозапись, на которой видно, как Mercedes Порошенко останавливается под знаком «Остановка запрещена». Экс-президент выходит из автомобиля и вместе с охранником переходит проезжую часть на красный свет.

Активисты, сделавшие данную запись, отмечают, что украинские депутаты очень часто нарушают ПДД, паркуясь у Верховной рады.

Согласно украинскому законодательству, штраф за пересечение дороги на красный свет составляет 51 гривну (около 134 рублей). За высадку пассажира в неразрешенном месте, водителю выписывается штраф в 255 гривен (670 рублей).

Отметим, с того момента, как Порошенко лишился поста президента, он стал фигурантом 13 уголовных дел. Политик подозревается в превышении полномочий, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даже в госизмене. 18 сентября Госбюро расследований вызывало его на допрос, однако тот не явился.

В настоящее время Порошенко защищен от уголовного преследования статусом депутата. Во время досрочных выборов в Раду, которые состоялись в июле этого года, его «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») прошла в парламент, хоть и не получила большинство голосов, а сам Порошенко стал депутатом, поскольку был включен в список партии. Однако остальные народные избранники могут снять с него неприкосновенность по просьбе генпрокурора. Более того, со следующего года на Украине вступает в силу закон, который лишает депутатов иммунитета.

В начале сентября генпрокурор Украины Руслан Рябошапка допустил возможность ареста депутата Порошенко. Журналисты поинтересовались у Рябошапки, представляет ли он себя тем, кто войдет в Верховную раду и попросит об аресте экс-главы государства. Генпрокурор ответил утвердительно и подчеркнул, что здесь более уместно слово «требует».