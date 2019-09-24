Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Итальянская полиция задержала трех человек за торговлю мигрантами из Ливии

119
0 Оставить комментарий

Итальянская полиция задержала трех человек за торговлю мигрантами из Ливии

Рим, 24 сентября. Итальянская полиция арестовала трех человек по обвинению в похищении, пытках и торговле беженцами из Ливии.

По данным полиции, 27-летний гражданин Гвинеи и два гражданина Египта 24 и 26 лет управляли лагерем в Ливии, где содержались те, кто хотел переплыть в Италию.

Преступники насильно удерживали людей в лагере, избивали их и требовали выкуп, об этом сообщили мигранты. По словам очевидцев, узники лагеря умирали после пыток у всех на глазах. Мужчин задержали на Сицилии, их поместили в изолятор.

Напомним, кризисная ситуация в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и маршала Халифы Хафтара, а запад — под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров