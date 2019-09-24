Речь Трампа на Генассамблее ООН «усыпила» главу Минторга США

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр торговли США Уилбур Росс задремал во время выступления американского президента на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на видеозапись из зала, где организовали дебаты.

Глава ведомства, как уточнили журналисты, закрыл глаза и открыл их только спустя 15 минут. «Усыпила» Росса речь Трампа о торговых переговорах с Китаем. Примечательно, что эта тема входит в сферу компетенции министерства торговли США.

СМИ указали, что глава Белого дома в два раза превысил рекомендованную продолжительность выступления, которая ограничивается, согласно правилам, 15 минутами. Они напомнили, что этот случай далеко не единственный — глава Минторга в 2017 году заснул во время выступления американского президента в Саудовской Аравии.

«Росс способен (…) не дремать очень непродолжительный период времени», — подметили источники Politico.

Напомним, ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября. Американские визы не получили десять членов российской делегации, которые должны были участвовать в заседании. В Кремле назвали произошедшее неприемлемым и подчеркнули, что ситуация, безусловно, требует реакции как со стороны Москвы, так и со стороны ООН.

В первый же день ГА ООН Трамп отличился комментарием в адрес 16-летней шведской активистки Греты Тунберг. Девушка обвинила лидеров мировых держав в пустословии и «краже ее детства и мечты». В ответ Трамп лишь посмеялся над ее выступлением и назвал ее «счастливой девочкой, предвкушающей светлое будущее».