Судан просит выделить 2 млрд долларов на восстановление экономики

Хартум, 24 сентября. Власти Судана попросили Всемирный банк выделить 2 млрд долларов на реализацию плана по спасению экономики страны. План рассчитан на девять месяцев.

План предусматривает экономические реформы, в том числе субсидии на топливо и хлеб. По прошествии девяти месяцев субсидии планируется отменить. Субсидии на топливо и хлеб были отменены в Судане в прошлом году. Это решение вызвало волну протестов, которые в итоге привели к свержению бывшего президента Омара аль-Башира в апреле текущего года.

Министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави ранее сообщил, что субсидии будут выплачиваться напрямую бедным семьям, пишет агентство Reuters. По словам министра финансов страны, план экономических реформ направлен на снижение уровня инфляции и поддержание цен на основные товары.

Кроме того, одной из главных задач нынешних властей Судана является реструктуризация бюджета страны. В том числе правительство намерено снизить расходы на военные нужды, они обусловлены конфликтами в суданских провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан.

«Он направлен на… реструктуризацию банковского сектора, рационализацию государственных расходов, решение проблемы финансового бремени государства и пересмотр налоговых льгот, поскольку 60% экономической деятельности не облагается налогом», — заявил Эльбадави.

При этом предоставлению финансовой помощи Судана препятствует включение страны в список США спонсоров терроризма. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Судана Абдуллах Хамдок вновь обратил внимание на необходимость предоставления финансовой помощи Хартуму.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

В июле Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.