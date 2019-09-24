Песков объяснил слова Путина о «либеральной идее»

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин не против самой по себе либеральной идеи, но он не согласен с ее безальтернативным насаждением. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики.

В июне в интервью газете Financial Times российский лидер сказал, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами большей части населения, но не отвергал саму идею, пояснил Песков.

«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы», — уточнил пресс-секретарь.

Песков сказал, что это высказывание президента многих не оставило равнодушными, и эта тема и сейчас затрагивается в беседах, которые Путин проводит со своими иностранными коллегами.

Сам Песков уверен, что либеральная идея жива и будет продолжать существовать, но, будучи не везде применимой, реализуется в разной степени и формах даже в странах Западной Европы.

Со временем она трансформируется, поскольку «либеральное общество сталкивается в своем развитии с большим количеством угроз, которых доселе не видело», считает Песков, и отмечает, что «отчасти либеральная идея родила из своего лона идею мультикультурализма».

Мультикультурализм, в свою очередь, приводит к дискомфорту жителей стран Западной Европы.

По словам Пескова, при гостеприимном отношении к беженцам в Европе избежать «линий напряжения» и достичь полной адаптации их в обществе пока не удается.

В интервью Financial Times глава России выразил мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Путин тогда рассказал, что в том числе и западные партнеры России признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, нереалистичны. При этом сам лидер РФ убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, а нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.