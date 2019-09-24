Ведущая Жанна Бадоева назвала страну, в которую не любит ездить

Известная телеведущая и режиссер Жанна Бадоева заявила, что больше всего не любит посещать Индию, при этом была там уже не один раз. Более того, она сумела даже привыкнуть к гнетущей обстановке в городе Варанаси.

43-летняя уроженка Мажейкяя, что в Литве, дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, рассказала, прежде всего, о работе в таких популярных телепроектах, как «Жизнь других» (Первый канал) и «Орел и решка» (телеканал «Пятница!»). Ну, и, конечно, о самих путешествиях.

— Жанна, вы побывали в огромном количестве стран, причем в некоторых — не по одному разу. Многое повидали. Тем не менее есть ли какое-то место или какая-то страна, куда вот просто не тянет вас душа?

— Я не люблю ездить в Индию. Но каждый раз по какой-то непонятной причине мы все равно туда ездим во всех программах. И в «#ЖаннаПожени», и в «Орле и решке», и в «Жизни других»! Да чего тут говорить, если даже угораздило поехать туда отдыхать! Меня на это уговорили в каком-то непонятном состоянии (смеется). В Индии не моя философия жизни, абсолютно непонятная. Поэтому мне там не очень нравится.

— А были, например, в мрачном Варанаси, где, во-первых, кремируют покойных, а, во-вторых, пускают тела умерших по реке без сожжения?

— Да, конечно.

— И какие впечатления? Ужасные?

— Ну, когда я впервые туда приехала, у меня, наверное, был шок. И вот тогда мой друг сказал мне: «Жанна, философию Индии нельзя понимать. Ее надо или принимать, или не принимать. Вот ты ее просто не принимаешь». Вот и все. То есть, не значит, что это плохо или хорошо.



— Признаться, даже по телевизору жутко смотреть на эти угнетающие кадры из Варанаси. А быть там, и когда вот это все вокруг тебя, это совсем, как мне кажется, другие ощущения.

— Ну, шок, повторюсь, в первый раз. Когда я потом еще туда приехала, то реагировала уже абсолютно спокойно. Люди, которые там находятся, все это воспринимают, ну, скажем так, вполне нормально. Понимаете? Это как продолжение жизни, как часть жизни, как норма жизни. Во всем этом нет ничего ужасного или катастрофического. И да, я не являюсь такой девочкой, которая ахает и охает от всего, что видит. Я воспринимаю все как есть. Так что тоже нормально.

— Как говорится, человек привыкает ко всему.

— Это правда, так оно и есть. Кстати, продолжая тему Индии — вот Дели у нас был в программе на днях.

— Ну, а где вам хочется бывать снова и снова?

— Мне очень нравится на Маврикии. Потому что там нет ни комаров, ни других насекомых, вообще никого (смеется).

— Не так давно мы писали о проблемах, которые возникли у вас во время и после поездки для съемок очередного выпуска тревел-шоу Первого канала в другую азиатскую страну — Южную Корею.

— Да, у нас там пропали чемоданы, и это была катастрофа (смеется). А есть ведь история и из еще одного государства в Азии — Вьетнама. Нам надо было ехать снимать на рисовое поле. Но тогда стояла дикая жара. Некуда было спрятаться от солнца. Мы все отсняли и побежали садиться в лодку, чтобы побыстрее уплыть от этого ада. Но оказалось, что река ушла, ее попросту не стало! И нам пришлось идти пешком по этому полю… Честно говоря, когда мы дошли до места назначения, уже было такое жуткое обезвоживание, что мы еле живы остались.



— Но вас, слава богу, откачали?

— Откачали! Еще у меня пошла какая-то реакция. Но как-то там быстренько меня подлечили, и все прошло. Так что я вообще не знаю, как мы тогда выжили…

Жанна Бадоева родилась в городе Мажейкяй (тогда — Литовская ССР) в 1976 году. На российском телевидении работала в таких проектах, как «Орел и решка», «Битва салонов», «#ЖаннаПожени», «Опасные гастроли», «ЖаннаПомоги» (все — на телеканале «Пятница!»). Сейчас на Первом канале ведет программу «Жизнь других» — недавно стартовал второй сезон этого тревел-шоу.

Полный текст интервью с Жанной Бадоевой читайте на сайте РИА ФАН в ближайшее время.