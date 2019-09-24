Минкультуры РФ решило урегулировать поток туристов из Китая в «Царском селе»

Москва, 24 сентября. Заместитель главы Минкультуры РФ Алла Манилова поручила урегулировать поток иностранных туристов в музее-заповеднике «Царское село». О своем решении она рассказала на обсуждении концепции его развития.

Манилова обратила внимание на большой поток туристов из Китая, из-за которого россияне порой не могут попасть в Екатерининский дворец и ознакомиться с Янтарной комнатой.

Замминистра отметила, что ситуацию необходимо отрегулировать грамотно. Речь не идет об отказе иностранным туристам в посещении музея-заповедника, а лишь об установке конкретных дней для визита.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник», — сказала Манилова.

Замглавы ведомства поручила заняться этим вопросом департаменту музеев, предложив протестировать такую систему, чтобы понять, как она покажет себя в действии.

Напомним, «Царское село» — это памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — начала XX века. Летняя резиденция императоров стала музеем в 1918 году.

Летом в музее-заповеднике произошел инцидент — сотрудники вневедомственной охраны задержали двух туристов из Китая, которые устроили драку с россиянкой в Пушкине. У пострадавшей диагностировали травму живота. Сообщалось, что азиатские туристы попросту устали от длинной очереди и поссорились с рядом стоящей женщиной.

Также стало известно, что «Царское село» ввело новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. В билете теперь указываются паспортные данные.